Adani rincara la dose con Allegri: “La Juventus deve conoscere il suo futuro. Con o senza di lui..”

Intervenuto a “La Domenica Sportiva”, Daniele Adani, ex calciatore di Inter e Fiorentina, ha parlato della gara e del possibile futuro di Massimiliano Allegri.

Adani: “I tifosi devono sapere di più”

“La cosa interessante è questa: che tra proprietà, direzione sportiva, guida tecnica e tifosi non c’è la stessa unione di intenti. Perchè non ce lo dicono, ce lo fanno poco intendere, nessuno si espone, ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Credo che 12 milioni di tifosi abbiano diritto a sapere qualcosa di più se vogliamo dire qualcosa di interessante. Perchè nessuno esce allo scoperto, ma secondo me ci sono già le basi per fare i progetti per il futuro, ma nessuno fa la prima mossa. Nessuno. E credo debba essere interessante questo e credo che la gente, il popolo juventino, lo meriti. Le basi del futuro con Allegri? O senza di lui… (sorride, ndr)”. Queste le parole riportate da Tuttojuve.