Non accenna a placarsi il caso che da ormai un anno è al centro del nostro calcio. Infatti, le indagini che riguardano gli affari della Juventus con gli altri club di Serie A, sono sempre sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, che scrutano ogni documento che riguardi operazioni di mercato sospette.

Tre reati contestati all’Udinese

Secondo quanto riportato dal “Messaggero Veneto“, ha finire nel mirino della Procura di Udine, sarebbe l’operazione che hanno condotto Udinese e Juventus su Mandragora. Nel 2018 il calciatore costò ben 20 milioni di euro al club piemontese. Attualmente il centrocampista è in forza alla Fiorentina che lo ha acquistato dalla vecchia signora per 8,2 milioni di euro più uno di bonus. Le ipotesi che sono riportate nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Lucia Terzariol sono tre: falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Le indagini però sono ancora in fase preliminare.