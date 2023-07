Ag. Bove: “Edoardo è parte del progetto Roma. Non ci sono state offerte nè rifiuti”

Intervistato da Calciomercato.it, Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha parlato in merito al futuro del centrocampista giallorosso.

Tavano (ag. Bove): “Il ragazzo è contento di stare alla Roma”

Che cosa ci puoi dire sul rinnovo di Edoardo, com’è ora la situazione?

“Nulla di particolare. Il ragazzo è contentissimo lì alla Roma. Stiamo aspettando che inizi la stagione ufficiale, è in ritiro con la squadra dopo essere tornato dall’esperienza con la nazionale”.

Novità sul rinnovo?

“Non c’è stata un’offerta, né un rifiuto da parte di Edoardo. La situazione è tranquillissima. Tiago Pinto sa quello che deve fare, sta facendo tutto per il verso giusto. Noi aspettiamo sereni. Chiaramente già ci siamo parlati, c’è tutta l’intenzione di andare avanti insieme però ribadisco: non ci sono state offerte, né rifiuti da Edoardo, che si sente parte integrante del progetto della As Roma”.