Allegri, idea Barcellona | L’indiscrezione

Allegri proposto ai catalani, ma Laporta incontra Flick

Dopo l’addio annunciato al termine della stagione dell’attuale tecnico blaugrana, Xavi, la società è alla ricerca di un sostituto. Secondo Santi Aouna, giornalista di FootMercato, l’ultimo nome proposto sarebbe quello di Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus. Tuttavia, il livornese non convince tutti e si starebbero cercando ulteriori alternative.

Su tutte il tedesco ex Bayern Monaco, Hansi Flick, già incontrato da Joan Laporta, e Roberto De Zerbi. Chiare le parole del direttore sportivo, Deco: “Non ci sono molti allenatori di alto livello sul mercato. La maggior parte è sotto contratto, non ci sono molte alternative a disposizione. Il Barça ha uno stile che conoscono tutti anche se non esiste un ritratto perfetto dell’allenatore ideale. La sua nazionalità non conta: ciò che conta è la qualità, l’ambizione”.