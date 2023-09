Allegri: “Oggi come farfalline. Non riusciamo a dare continuità nei 90 minuti”

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel post-partita con il Sassuolo.

Cosa ci può dire sulla partita giocata dai suoi giocatori?

“Abbiamo fatto una partita leggere di testa e da questa sconfitta possiamo solo imparare. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita come farfalline e su questo dobbiamo migliorare perché all’inizio la partita si era messa bene ma al primo gol abbiamo staccato con la testa.”

L’aveva già annusato ieri questa partita visto che predicava calma?

“Lo avevo detto ieri perché qualche partita in carriera l’ho fatta e conosco bene questi tipi di partite. Ho ragazzi meravigliosi che si danno da fare ma in questi casi bisogna capire i momenti perché le ravvisaglie c’erano già state nei giorni precedenti a questa sfida.”

Come leadership la squadra sembra cresciuta poco, l’unico forse è Danilo. È d’accordo?

“No, oggi è stata una partita dove abbiamo allentato a livello mentale e non siamo ancora capaci di cambiare atteggiamento durante la partita. Siamo una squadra che ha bisogno di dare continuità durante i 90 minuti e l’impressione che ho avuto fin dall’inizio è che, ogni volta che il Sassuolo buttava la palla in area, noi andavamo in affanno.”

Vlahovic deve ancora migliorare in alcune cose come la gestione del pallone?

“Si deve ancora migliorare sotto quell’aspetto. Ha avuto due/tre occasioni che non è riuscito a sfruttare ma ha avuto un paio di giorni dove non stava bene. Oltre a lui è stata una brutta prova di tutta la squadra. Il Sassuolo ha fatto tre gol, perché l’ultimo ce lo siamo fatti da soli, mentre noi li abbiamo sbagliati.”

Quali sono le qualità che deve avere un giovane per giocare nella Juventus?

“Credo che i giocatori bravi a livello tecnico siano i migliori ad apprendere cose nuove e abbiano la predisposizione a migliorare ed è ciò che vuole questo club.”