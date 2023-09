Andrea Agnelli, la Corte d’Appello ha deciso | La squalifica

Ridotta la squalifica ad Andrea Agnelli

La Corte d’Appello ha deciso di ridurre l’inibizione di Andrea Agnelli dall’iniziale periodo di 16 mesi.

Questo quanto riportato da sportmediaset: “Pur gravi e rilevanti sul piano economico, le due manovre non hanno inciso sul piano del rispetto degli impegni finanziari della società poiché le spese sono state sostenute dalla società in esecuzione degli accordi stipulati con calciatori e allenatore. Le violazioni di competeza contabile hanno avuto una durata limitata nel tempo, con attenuazione di possibili pregiudizi per il mondo esterno”.

Le attenuanti: “Aver inserito in bilancio, pur tra i fatti successivi al 30 giugno, la stipula degli accordi integrativi, pur non essendo pratica corretta e leale, ha permesso al terzo di avere un quadro complessivo della situazione patrimoniale della società al momento dell’approvazione del bilancio”.