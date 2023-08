Ascoli-FeralpiSalò, le ultimissime sulle formazioni

FeralpiSalò ospite dell’Ascoli, questa sera alle 20.45. Ascoli di Viali in campo con il 4-3-2-1 con: Viviano tra i pali; Adjapong, Botteghin, Bellusci e Haveri in difesa; Caligara, Kraja e Giovane a centrocampo; Manzari e Rodriguez dietro l’unica punta, Mendes. Vecchi opta per il 4-3-3 con: Pizzignacco in porta; Bergonzi, Pilati, Bacchetti e Tonetto per il reparto difensivo; Hergheligiu, Carraro e Balestrero in mezzo al campo; Di Molfetta, La Mantia e Felici a comporre il tridente d’attacco.

Le probabili formazioni:

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Haveri; Caligara, Kraja, Giovane; Manzari, Rodriguez; Mendes. All. Viali.

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Bacchetti, Tonetto; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta, La Mantia, Felici. All. Vecchi