Nona giornata di Serie B: la Sampdoria ospite dell’Ascoli questo pomeriggio alle 16.15 al Del Duca. Terribile avvio di stagione per i blucerchiati, fermi al penultimo posto, con soli tre punti racimolati nelle otto gare disputate, e reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime sfide contro Como e Catanzaro. La formazione di Andrea Pirlo è chiamata a rispondere contro l’Ascoli, forte del buon momento di forma e dei tre risultati utili di fila. L’ultimo precedente tra i due club, risalente alla stagione 2006-2007, è terminato 1-1 con le reti dei due Delvecchio, Marco per i bianconeri, Gennaro per i liguri. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes. All. Viali.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Gonzalez, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Verre, Ricci, Barreca; Borini, Esposito. All. Pirlo.