Atalanta-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Derby lombardo questa sera alle 20.45 tra Atalanta e Monza. Bergamaschi in campo il 3-4-1-2 composto da: Musso tra i pali; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac in difesa; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners e Ruggeri in mezzo al campo; Pasalic, Scamacca e Lookman in avanti. Palladino parte con 3-4-2-1 con: Di Gregorio in porta; Izzo, Pablo Marì e Caldirola a comporre il reparto difensivo; Birindelli, Pessina, Gagliardini e Ciurria a centrocampo; in attacco Colpani dietro al duo Caprari-Mota.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Pasalic, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, Caprari, Mota. All. Palladino.