Atletico Madrid-Feyenoord, probabili formazioni e dove vederla

Al Wanda Metropolitano andrà in scena un match di vitale importanza per l’Atletico di Madrid contro il Feyenoord. Nella seconda giornata di Champions League, infatti, i ragazzi della banda del Cholo Simeone ospiteranno in casa gli olandesi, andando alla ricerca della prima vittoria europea dopo il rocambolesco pareggio dell’Olimpico contro la Lazio per mano del portiere Provedel. I Colchoneros sono reduci da tre successi di fila in Liga e l’ultimo è una rimonta adrenalinica contro il Cadice (3-2). Il Feyenoord si presenta a Madrid, invece, in gran forma: la squadra di Rotterdam viene da una striscia utile di sei successi di fila ed ha ottenuto una netta vittoria contro il Celtic (2-0) nella prima giornata. Il fischietto è affidato al francese François Letexier. Il calcio d’inizio è previsto alle 18.45 di mercoledì 4 Ottobre.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Hermoso, Savic, Giménez, Lino; Koke, Saùl, Llorente; Morata, Griezmann. All. Diego Simeone

FEYENOORD (4-5-1): Wellenreuther; Trauner, Hancko, Geertruida; Minteh, Timber, Stengs, Wieffer, Paixao; Ueda. All. A.Slot

Dove vederla:

Sarà possibile seguire la partita su Sky e Infinity.