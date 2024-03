Atletico Madrid-Inter, le ultime sulle formazioni | Doppio ballottaggio per Inzaghi

Inzaghi con i titolari, De Vrij e Dumfries più di Acerbi e Darmian

E’ quasi tutto pronto per la sfida di stasera, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, tra Atletico Madrid e Inter. Inzaghi sta ultimando le scelte di formazione e gli rimangono solo due dubbi sull’undici titolare. Rispetto al Dall’Ara, riecco dall’inizio Lautaro, Pavard e Dimarco, rimasti 90 minuti in panchina contro la squadra di Thiago Motta e quindi oggi belli riposati. De Vrij e Dumfries sono in vantaggio su Acerbi e Darmian nei due ballottaggi da sciogliere nelle ultime ore. A centrocampo dentro i soliti tre: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Asllani e Frattesi pronti a subentrare in caso di bisogno.

Le probabili formazioni e l’arbitro del match

ATLETICO (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: D. Simeone

A disposizione: Moldovan, Gomis, Azpilicueta, Gabriel, Paulista, Reinildo, Saul, Riquelme, Vermeeren, Barrios, Depay, Correa, El Jebari

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

ARBITRO: Marciniak. ASSISTENTI: Listkiewicz-Kupsik. QUARTO UOMO: Rackowski. VAR: Kwiatkowski. AVAR: Frankowski.