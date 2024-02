Il Barcellona affronta il Granada in un match cruciale per entrambe le squadre. La partita si svolgerà domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21:00, presso lo Stadio Olimpico Lluis Companys. Questo incontro si presenta in un momento chiave della stagione, con il Barcellona che cerca di rimanere in corsa per il titolo di La Liga nonostante il distacco dall’attuale capolista Real Madrid e il Granada che lotta disperatamente per la sopravvivenza nella massima serie​​​​.