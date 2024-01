Barcellona-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Ventiduesima giornata de La Liga: allo Stadio olimpico Lluís Companys, ospite del Barcellona, arriva il Villareal. I blaugrana, terzi, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, arrivate rispettivamente Almeria, Las Palmas e Betis, a caccia di punti per allungare sulle inseguitrici e provare ad avvicinarsi alle prime due posizioni, attualmente lontane 7 punti. Non un periodo esaltante, invece, per il Villareal, con un solo punto in tre partite, raccolto nella scorsa giornata contro il Maiorca. Il match, in programma sabato alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Pena; Sergi Roberto, Koundé, Araujo, Fort; Gündoğan, De Jong, Pedri; Ferràn, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Cuenca, Pedraza; Guedes, Coquelin, Comesana, Baena; Sorloth, Moreno. All. Marcelino.