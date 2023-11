Alessandro Bastoni, nel post-partita con il Salisburgo, ha dato le sue prime impressioni a caldo dopo aver raggiunto la qualificazione con due giornate di anticipo.

Bastoni vuole il primo posto

Queste le sue parole: “Siamo contenti per la qualificazione, il Salisburgo è una squadra forte. Conoscevamo le loro potenzialità perché li abbiamo affrontati in pre season. Siamo stati bravi, hanno corso tanto. Abbiamo resistito e per noi è un ulteriore step di crescita resistere nel primo tempo e vincere nella seconda parte. La finale persa a Instanbul ci ha dato consapevolezza e ci ha permesso di capire che se siamo uniti possiamo giocarcela con tutti. Abbiamo detto anche a chi è arrivato cosa è indossare la maglia dell’Inter e giocarci. Siamo maturi e vogliamo andare avanti e fare tutto per bene. Dopo la sosta avremo Juve, Benfica e Napoli. Sicuramente avremo serenità mentale nell’affrontare le gare ma vogliamo qualificarci comunque primi nel girone quindi cercheremo di fare tutto bene. Sicuramente sapere di essere qualificati ci dà serenità”.