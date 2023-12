Betis-Girona, le ultimissime sulle formazioni

Girona in campo contro il Betis. Michel sceglie il 4-3-3. Difesa affidata Yan Couto, Eric García, Blind e Miguel Gutiérrez. Mediana con David López, Iván Martín e Aleix García. In avanti il tridente con Portu, Savinho e Dovbyk come terminale d’attacco. Tra i pali c’è Gazzaniga.

Le probabili formazioni:

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Marc Roca, Guardado; Rodri, Carvalho, Ayoze; Willian José. All. Pellegrini.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez; David López, Iván Martín, Aleix García; Portu, Savinho, Dovbyk. All. Michel.