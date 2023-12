Girona capolista ospite del Betis al Benito Villamarín di Siviglia, giovedì alle 19. Padroni di casa, settimi, con dodici risultati utili consecutivi e tre pareggi nelle ultime tre. Ospiti, con due punti di vantaggio sul Real Madrid, secondo, a caccia della quarta vittoria consecutiva. L’ultimo precedente in Andalusia, risalente a settembre 2022, è terminata 2-1 per il Betis, grazie alla doppietta di Iglesias. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Altimira, Roca; Perez, Rodri, Ezzalzouli, Willian Jose. All. Pellegrini.

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind; Couto, Martin, Garcia, Gutierrez; Portu, Savio, Dovbyk. All. Michel.