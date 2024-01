Biasin svela: “Zielinski si è promesso all’Inter ma..”

“Zielinski? Non è un mistero che l’Inter stia cercando di portarlo a Milano. Non credo che sia solo l’Inter, ma i nerazzurri hanno una promessa sulla parola, che conta molto poco. Sappiamo che nel calcio di questi anni le parole se le porta via il vento. Guardate cosa è successo con Djalò”.

Calciomercato Inter, Zielinski verso Inzaghi

Intervenuto a Telelombardia, Fabrizio Biasin, noto esperto di mercato è tornato a parlare della trattativa legata a Piotr Zielinski, sempre più vicino ai nerazzurri.“Certezze non ce ne sono, ci sono delle ottime probabilità. Zielinski si è promesso. Ma fino alle firme è pericoloso dire che sarà un giocatore dell’Inter”.