Bologna-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Altro giro, altra giornata di Serie A, che riprende dopo il turno infrasettimanale con la prima delle sfide valide per l’undicesima giornata che vedrà come protagoniste Bologna e Lecce. Italiano potrebbe puntare su Dallinga come terminale offensivo, supportato da Fabbian sulla trequarti e Orsolini con Ndoye sulle corsie laterali. In casa Lecce si va verso la conferma di Rafia. Ritorna Guilbert terzivo e Dorgu come esterno offensivo.

Bologna-Lecce, le probabili formazioni: