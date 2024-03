Borussia Dortmund-PSV, probabili formazioni e dove vederla

Tutto in bilico dopo il pari dell'andata. Si decide tutto in casa del Borussia Dortmund.

Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e PSV. Si riparte dal pari, 1-1, di Eindhoven. Alla rete di Malen ha prontamente risposto De Jong dal dischetto. Il match, in programma domani alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund, sarà trasmessa, in esclusiva, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Borussia Dortmund-PSV, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Neyer; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Adeyemi, Malen; Fullkrug. All. Terzic.

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sergino Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano. All. Bosz.