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mercoledì, Giugno 3, 2026
Home Serie B Brescia-Ascoli 1-1 Poche emozioni nel recupero della finale di andata al Rigamonti

Brescia-Ascoli 1-1 Poche emozioni nel recupero della finale di andata al Rigamonti

Finisce in parità la finale di andata

Di
Salvatore Ciotta
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18
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Nella mezz’ora di recupero della finale tra Brescia ed Ascoli non accade quasi nulla se non una occasione nel finale per Marras, che viene comunque neutralizzata dalla difesa ospite. Appuntamento ad Ascoli Domenica 7 Giugno alle ore 18,00 per la partita di ritorno.

Il tabellino

Brescia-Ascoli 1-1
Brescia (3-4-2-1): Stefano Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. In panchina: Liverani, Damioli, Alberto Rizzo, Sørensen, Pasini, Vido, Cisco, Maistrello, Fogliata, Spagnoli, Moretti, Guglielmotti, Valente, Marras, Cazzadori. Allenatore: Corini.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicholas Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna (11′ st Milanese), D’Uffizi; Gabriele Gori (11′ st Chakir). In panchina: Dente, Barosi, Pagliai, Nicoletti, Rama, Ndoj, Del Sole, Oviszach, Galuppini, Corazza, Bando, Palazzino, Zagari. Allenatore: Tomei.
Arbitro: Di Loreto di Terni.
Reti: 8′ pt Rizzo Pinna, 12′ pt Crespi.

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