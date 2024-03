Brighton-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Roma in netto vantaggio. Brighton per ribaltarla.

Ritorno degli ottavi di UEFA Europa League tra Brighton e Roma. I giallorossi, un piede ai quarti, ripartono dal netto 4-0 casalingo. Inglesi chiamati ad una super rimonta tra le mura amiche. Il match, in programma giovedì alle 21, sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Brighton-Roma, le probabili formazioni:

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Dunk, Van Hecke, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck. All. De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.