Cade la preclusione territoriale | Doveri arbitrerà Verona-Roma

Svolta storica in Serie A. Tra le designazioni per la seconda giornata di campionato, spicca quella di Hellas Verona-Roma, in programma sabato prossimo alle 20.45: a dirigere la sfida del Bentegodi sarà infatti l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Cade quindi la preclusione territoriale, con un arbitro romano chiamato ad arbitrare una delle due squadre della sua città.

Non solo Doveri: sarà così per tutte le sezioni

E così avverrà per tutte le sezioni delle altre città italiane togliendo un inutile paletto territoriale che impediva ad un direttore di gara di arbitrare club di una sezione nella quale è iscritto per essere nato in quella città o per avere la residenza. Questo provvedimento sarà in vigore a partire dalla seconda giornata di campionato in poi.