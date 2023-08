Calciomercato Roma, brusca frenata per l’attaccante: l’Atalanta blocca la trattativa

Brusca frenata da parte dell’Atalanta che decide di bloccare la trattativa per la cessione di Duvan Zapata. Infatti, ha stoppare tale operazione ci ha pensato Gasperini che non vuole cederlo e lo reputa ancora un giocatore cruciale per la Dea. Boccone amaro da mandare giù per la Roma che, a pochi giorni dalla fine del mercato, non ha ancora trovato un attaccante.

Calciomercato Roma, Belotti pronto al tour de force

Con il mancato acquisto di Zapata, alla Roma non rimane altro che contare su Andrea Belotti. Il Gallo è pronto per questa nuova stagione e l’ha dimostrato nella prima giornata di Serie A, siglando una grande doppietta. Si prevede una stagione lunga e tortuosa che Belotti dovrà affrontare, ma che il ragazzo ha sempre affrontato a testa alta.