Calciomercato, Anellucci svela: “Jorginho è molto vicino alla Lazio. E su Berardi..”

Intervistato a TMW Radio, Claudio Anellucci, ex agente di Cavani e Dybala e ora dg del Trapani, ha parlato delle trattative in casa Lazio, ma non solo. Queste le parole del famoso agente Fifa:

Anellucci: “La Lazio non cede Milinkovic-Savic”

Che idea si è fatto su questo calciomercato?

“Siamo di fronte ad un qualcosa di particolare ed importante. Io penso, da un po’ di tempo, che il calcio sta andando verso una direzione che non mi piace. Secondo me ci possono pochissimi prezzi che corrispondono a quelli reali”.

È impossibile programmare con le offerte che arrivano?

“Sono offerte irrinunciabili per qualsiasi tipo di club che non sia una delle super 4. Sono offerte che sbaragliano tutto. Per me questo, però, non appartiene più al calcio o, per lo meno, a quello a cui eravamo abituati. Oggi stiamo assistendo ad un grande monopoly. Per me Tonali ad 8 milioni all’anno ed 80 per comprarlo non è calcio”.

Sull’Arabia?

“Per me la scelta di Cristiano Ronaldo è ridicola. Con una conto in banca che è una banca non ho capito il perché di scegliere questo. Avrei cercato un’offerta come quella di Messi. Sono scelte personali che io posso commentare. Apprezzo la scelta di Messi e non quella di Ronaldo”.

Sul calciomercato della Lazio?

“Io da fonti ben dirette che tra Berardi e la Lazio si è ad ottimo punto. So anche che Milinkovic-Savic non è assolutamente in vendita. Il senso è che se non arriva la cifra giusta per il serbo, i biancocelesti preferiscono tenerlo e provare ad arrivare di nuovo in Champions League. So anche che Jorginho è molto vicino”.