Calciomercato Atalanta, lo United fa sul serio: assalto a Hojlund

Il Manchester United non ha intenzione di smettere di frugare in Serie A per rendere la propria campagna acquisti degna di nota, considerato anche il ritorno in Champions League. Infatti, dopo aver piazzato il colpo André Onana dall’Inter per circa 55 milioni di euro, gli inglesi starebbero facendo passi avanti per l’attaccante danese dell’Atalanta Rasmus Højlund, che da qualche mese ha attirato l’attenzione dei top club d’Europa.

Calciomercato Atalanta, nuovi contatti per Hojlund

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono presto previsti contatti tra la Dea e il Manchester United. La trattativa potrebbe entrare nel vivo, con i Red Devils che puntano a trovare l’intesa per il classe 2003 che ad oggi vanta un valore di 40/45 milioni di euro.