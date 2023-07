Calciomercato, Corsi conferma su Parisi: “Aspettiamo l’offerta della Fiorentina”

L’uomo mercato dell’Empoli è senza ombra di dubbio Fabiano Parisi, terzino di sinistra classe 2000 che fa gola a parecchi club di Serie A. Nella giornata di oggi il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi, ha confermato gli interessi per il proprio giocatore ai microfoni del TG regionale della Toscana, sbilanciandosi maggiormente sui rivali della Fiorentina, pronti a fare follie per accaparrarsi il gioiellino campano. Queste le parole del proprietario del club: “Dopo tre anni siamo pronti a venirgli incontro per permettergli di giocare in una squadra più ambiziosa, aspettiamo soltanto l’offerta congrua dalla Fiorentina”.

Calciomercato Empoli, Fiorentina forte su Parisi: si può chiudere a breve

Dopo la prima offerta da 10 milioni di euro più bonus ricevuta dalla Fiorentina, l’Empoli sta portando avanti i contatti con la Viola per provare a chiudere la trattativa riguardante il terzino sinistro Fabiano Parisi. Il club di Commisso nel tardo pomeriggio si confronterà con la società del presidente Corsi per capire se ci sono i margini per chiudere in fretta la trattativa e con che tipo di rilancio così da evitare l’inserimento di altre società.