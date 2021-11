Calciomercato Inter, accelerata per il bomber tedesco

Inter, si tenta l’affondo per Adeyemi

Inter, è caccia al bomber Karim Adeyemi, calcaitore tedesco di origini nigeriane del Salisburgo, su di lui le big d’Europa, su tutte Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Come riporta la testata tedesca Sport1, i nerazzurri avrebbero offerto, nel corso dell’incontro avuto con l’agente del calciatore avvenuto nei giorni scorsi a Milano, un contratto quinquennale, l’attaccante è valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro.

L’Inter continua a seguire le piste made in Italy che portano a Raspadori e Lucca, sul taccuino resta l’altro azzurro Scamacca. Ma Marotta e soci non perdono di vista le occasioni ed i giovani di qualità in grado di far fare il salto di qualità ai nerazzurri, Adeyemi piace e molto, non facile superare la concorrenza, ma i dirigenti interisti intendono provarci ed anticipare battendo sul tempo le antagoniste.