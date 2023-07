Calciomercato Inter, affare in definizione per Onana | I dettagli

La trattativa per la cessione di Brozovic in Arabia si è arenata: l’Inter, nell’attesa che si sblocchi la partenza del croato, continua a tenere calda la trattativa legata all’addio di Andrè Onana destinazione Manchester United.

Calciomercato Inter, in via di definizone l’affare Onana-Manchester United

Come riporta la Gazzetta dello Sport, André Onana dovrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Manchester United. L’Inter sta attendendo soltanto la proposta giusta per poi dare il via libera agli inglesi che già hanno un accordo con l’estremo difensore. Lo stesso Onana non vede l’ora di riabracciare Erik Ten Hag dopo il grande percorso condiviso all’Ajax.