Calciomercato Inter, altra plusvalenza per Marotta e Ausilio | Di chi si tratta

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l’Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva. Per questo motivo sono importanti anche le cessioni, che permetteranno di finanziare il mercato.

Inter, Males verso lo Stoccarda

In virtù di ciò, una potenziale cessione per avere quella liquidità necessaria per il mercato potrebbe essere quella di Darian Males. Rientrato all’Inter dopo il prestito al Basilea, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Pinetina: secondo quanto riportato da Blick, lo Stoccarda sarebbe interessato al classe 2001, che in questa stagione ha disputato un ottimo campionato in Svizzera. Il calciatore è valutato dai nerazzurri intorno ai 7 milioni di euro.