Calciomercato Inter, è valzer delle punte: ecco i nomi

Marotta ed Ausilio stanno cercando di sistemare la rosa nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di svecchiare la rosa e con l’addio di tanti giocatori, ci sono dei vuoti da riempire. Il reparto che andrebbe sistemato con maggior urgenza sembra esser l’attacco, l’acquisto di Thuram non basta a mister Inzaghi per affrontare la stagione.

Calciomercato Inter, le trattative aperte per l’attacco

Balogun è sempre al comando della lista per l’attacco. L’Inter è convinta di poter procedere, serve cautela perché l’Arsenal non ha preso una decisione sul suo futuro, ma Balogun vuole una nuova esperienza e visibilità. Tutti gli altri candidati per i nerazzurri sono alternativi, da Scamacca a Beto. E Morata è finito fuori dai radar, pur essendo un profilo apprezzato da Inzaghi.