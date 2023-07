Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per Scamacca | Sorpasso alla Roma

Il futuro di Gianluca Scamacca è sempre più lontano dalla Premier League. Il calciatore ex Sassuolo vola verso il ritorno in serie A visto che sull’attaccante ci sono Inter e Roma, che hanno assoluto bisogno di un’attaccante(complici i casi Abraham e Lukaku) e che stanno vagliando alcune ipotesi tra cui il giocatore romano e Morata, che pare sempre di più allontanarsi vista la volontà di entrambi i club di non pagare i 21 milioni richiesti dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, per l’attacco si guarda alla Premier

Oltre a Morata e Scamacca per l’Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, restano però altre piste per l’attacco. “La novità in attacco è quella di Scamacca. L’Inter rispetto alle concorrenti può soddisfare le pretese economiche del West Ham, cosa che non può fare la Roma. Nella lista dell’Inter va inserito Scamacca, oltre a Balogun e Beto”.