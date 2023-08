Calciomercato Inter, il centrocampista può arrivare dalla Premier | Obiettivo cessione

Nonostante il proprio calciomercato abbia soddisfatto ampiamente le esigenze di mister Simone Inzaghi, l’Inter potrebbe chiudere il mese di agosto con un’ultima operazione in entrata, in controtendenza a quanto pensato dopo l’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, che ha contribuito a rafforzare ancora di più la rosa.

Calciomercato Inter, chieste informazioni per Soumaré

Nonostante i titolari siano ben definiti e intoccabili, non è mai una cattiva idea rinforzare le seconde linee, proprio per questo Giuseppe Marotta starebbe pensando ad un mediano da aggiungere alla rosa in caso di addio di uno tra Stefano Sensi e Kristjan Asllani. Per SkySport infatti, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Leicester per Boubakary Soumaré, mediano francese nato nel 1999. Oltre a lui, i nerazzurri starebbero valutando Tanguy Ndombele del Tottenham e Maxime Lopez del Sassuolo.