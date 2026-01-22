Calciomercato Inter, il dopo-Sommer ha già un nome: Dibu Martinez, incontro con gli agenti

Il calciomercato Inter guarda anche lontano, e lavora ad uno dei principali impegni di cui occuparsi nei prossimi mesi: la ricerca del primo portiere in vista dell’addio di Sommer. Nei mesi scorsi si è sentito parlare di Dibu Martinez, oggi diventato una progetto concreto visto l’incontro con gli agenti.

Calciomercato Inter, incontro con gli agenti del Dibu

Non è più solo una voce di mercato, piuttosto una voce che si rafforza sempre di più nel tempo. A fine campionato Yann Sommer lascerà l’Inter e la società sta cercando il suo sostituto che sembra aver individuato in Dibu Martinez. Il portiere argentino, campione del Mondo, 33 anni, è nella lista dei dirigenti nerazzurri per il futuro fra i pali.

La novità non è l’idea di portarlo ad Appiano Gentile, ma che nella giornata di martedì 20 gennaio c’è stato un incontro fra alcuni dirigenti dell’Inter e il fratello e agente di Emiliano Martinez. L’idea della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di affidare la porta ad un giocatore di vera esperienza. Per portare l’argentino in Italia, servono soldi ed un’offerta importante. L’Inter, per il Dibu, ha pensato ad una proposta di eventuale ingaggio potrebbe toccare i 4 milioni più bonus all’anno. L’incontro non è vano, in ogni caso dimostra il vero interesse da entrambe le parti, soprattutto l’interesse concreto dell’Inter per il Dibu.