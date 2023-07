Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: punterà su di lui

L’Inter vuole rinforzarsi in ogni reparto e dare a Simone Inzaghi una rosa lunga per poter competere su tutti i fronti. Per la difesa si pensa a un acquisto di prospettiva ma che ha già fatto molto bene nel nostro campionato. Si tratta di Emil Holm, classe 2000 dello Spezia che è diventato obbiettivo anche della Juventus.

Marotta accelera i tempi

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Marotta starebbe cercando di accelerare i tempi per anticipare la concorrenza e acquistare il talentuoso difensore svedese. L’assalto finale arriverà solamente dopo che saranno state delineate le questioni legate a Lukaku e Onana.