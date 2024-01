Calciomercato Inter, Marotta ha in pugno Zielinski: le ultime

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe in pugno Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è in scadenza a giugno 2024 e non ha intenzione di rinnovare con i partenopei. Sul giocatore ci sono vari club tra cui la Juventus, ma la sensazione è che il club nerazzurro abbia già chiuso il colpo.

Altro colpo a parametro zero di Marotta

Il polacco dovrebbe firmare con l’Inter un triennale con opzione per il quarto anno a 4,5 milioni di euro a stagione. Cifre che poi verranno ritoccate dai bonus e dunque così, il calciatore andrà a prendere di più rispetto a quanto prende a Napoli visto che andrà oltre i 5 milioni. Ci potrebbe essere un rilancio in extremis da parte di Aurelio De Laurentiis per provare a rinnovare il centrocampista, ma la distanza tra club e giocatore ormai è talmente evidente da considerare morta la trattativa.