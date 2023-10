L’Inter starebbe seguendo con attenzione Nikola Krstovic, attaccante montenegrino del Lecce. Il giocatore è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, con tre gol in tre partite di Serie A. Un centravanti di 23 anni, alto 1.90 metri, forte fisicamente e dotato di un buon senso del gol. È bravo a giocare di testa e a tenere palla, ma è anche in grado di muoversi bene in area di rigore e di creare spazi per i compagni.

Calciomercato Inter, occhi su Krstovic

L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo, a fianco di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Krstovic sarebbe un’ottima scelta, perché è un giovane con un grande potenziale e potrebbe crescere ulteriormente sotto la guida di Simone Inzaghi. Tuttavia, i nerazzurri non sono l’unica squadra interessata a Krstovic. Anche altre squadre italiane e straniere stanno seguendo il giocatore. Pertanto, il club dovrà muoversi rapidamente se vuole assicurarsi le sue prestazioni. Secondo alcune indiscrezioni, il direttore sportivo, Piero Ausilio avrebbe già osservato Krstovic da vicino durante la partita di Serie A tra Monza e Lecce. E’ rimasto colpito dalle prestazioni del montenegrino e avrebbe già iniziato a contattare i giallorossi per sondare la disponibilità a cedere il giocatore.