Calciomercato Inter, svolta clamorosa per Taremi | È fatta per il suo arrivo a Milano

L’Inter ha trovato finalmente il suo attaccante per la prossima stagione. Si tratta di Mehdi Taremi che è stato a lungo corteggiato dai nerazzurri l’estate scorsa. Marotta ha deciso di accelerare improvvisamente e battere la concorrenza per accaparrarsi il giocatore a zero per giugno.

Taremi arriverà in estate

A riportarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo account Twitter: “Capisco che l’Inter sia vicina all’accordo per ingaggiare Mehdi Taremi a luglio. Contratto valido per due anni con opzione per ulteriore stagione. Ci sono gli ultimi dettagli da discutere dopo la Coppa d’Asia per chiudere la trattativa… e poi ci siamo”.