Le possibilità che Piotr Zielinski si unisca all’Inter la prossima estate sono molto alte .Il centrocampista polacco, in scadenza di contratto con il Napoli, non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con il presidente De Laurentiis e ha accolto con favore l’offerta del club nerazzurro di un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Il piano dei nerazzurri per la prossima stagione

L’Inter vorrebbe alternare il polacco e Henrikh Mkhitaryan il prossimo anno. Il quotidiano Tuttosport riporta che il centrocampista armeno rinnoverà a breve il suo contratto con i nerazzurri per la prossima stagione ma, è certamente improbabile che il 35enne sia sempre titolare. Da qui la decisione di ingaggiare Zielinski, giocatore sbarcato in Italia nel 2011 grazie all’Udinese e che veste la maglia del Napoli dall’estate del 2016.