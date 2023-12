Calciomercato Invernale al via il 2 Gennaio. Ci sono alcuni cambiamenti

La sessione del Calciomercato invernale inizierà il prossimo 2 Gennaio, vediamo quali saranno le modifiche al regolamento

La sessione invernale del Calciomercato partirà il 2 gennaio 2024 e chiuderà alle ore 20:00 del 31 gennaio 2024. Ovviamente, sarà possibile fare operazioni di mercato in uscita presso i campionati dove il mercato in entrata è ancora aperto.

Le novità riguardano principalmente i prestiti dei calciatori, infatti a FIFA ha deciso di cambiare le carte in tavola per favorire la crescita dei giovani presso il club di appartenenza, limitando di fatto il ricorso scriteriato al prestito per i ragazzi. Inoltre, è stato posto un tetto massimo di prestiti da operare.

Vediamo di seguito quali saranno i principali cambiamenti al regolamento: sono state definite sia le durate minime (intervallo di due periodi di registrazione) che massime (un anno) delle operazioni di prestito. Inoltre, non sarà possibile dare un giocatore prestato in sub-prestito presso un terzo club. Non sarà possibile cedere più di tre giocatori in prestito allo stesso club, così come non sarà possibile acquisirne più di tre dallo stesso club, limitando l’emersione di società satellite. Infine, rispetto alla scorsa stagione, scenderà da otto a sette il numero massimo di prestiti consentiti per i giocatori professionisti. Le restrizioni, però, non riguarderanno i giocatori di età pari o inferiore ai 21 anni e/o cresciuti nel vivaio.

Vediamo se tutto ciò potrà influire positivamente sulla crescita dei giovani nei club di appartenenza.