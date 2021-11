Calciomercato, Juve e Milan su Kamara: c’è la favorita

Le due società italiane sono alla ricerca di un centrocampista.

Milan e Juventus si muovono per gennaio. Le due squadre sono alla ricerca di un centrocampista che possa sistemare il reparto di mezzo visto che la Juventus sta facendo fatica in un reparto dove Allegri può contare a disposizione solo su Bentancur e Locatelli visti i problemi tecnico-tattici con Ramsey e Rabiot, che sono sul mercato.

I rossoneri invece stanno cercando un giocatore che possa sostituire Kessie, visto che è sempre più in bilico il rinnovo del calciatore ivoriano. Pioli ha chiesto a Maldini e Massara un calciatore delle caratteristiche dell’ex giocatore dell’Atalanta visto che fino ad ora Bakayoko ha deluso le aspettative. Negli ultimi settimane si era parlato anche di Villar, che è in uscita dal club giallorosso visto il rapporto mai decollato con Mourinho.

LEGGI ANCHE:

Juventus, c’è anche il Milan su Kamara

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ in questi ultimi giorni il ds Cherubini ha avuto dei contatti per il calciatore del Marsiglia visto che Allegri ha chiesto un centrocampista per gennaio dopo aver visto sfiorare il ritorno di Pjanic nell’ultima sessione di mercato.

Il giocatore che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 piace però anche al Milan, brava in questi anni a sfruttare gli ottimi rapporti di Maldini e Massara con i procuratori. Tuttavia la società di Agnelli potrebbe essere facilitata nell’operazione visti gli ottimi rapporti tra la società bianconera e quella francese che potrebbe vendere il calciatore a gennaio per un piccolo indennizzo.