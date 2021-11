Milan, colpo alla Kjaer per gennaio: sarà lui il dopo Romagnoli

Il Milan quest’anno può seriamente lottare per lo scudetto, e nonostante il ritorno in Champions League sia in parte da dimenticare, questa stagione potrebbe essere all’insegna di diverse soddisfazioni personali, per società, giocatori, ma anche tifosi.

In molti sognano il colpo di gennaio ma in un periodo in cui non si possono compiere spese folli, è normale che il duo Massara Maldini cerchi di individuare i colpi low-cost o a parametro zero. Per intenderci quel tipo di affari che hanno portato all’ombra della Madonnina Simon Kjaer.

Un colpo alla Kjaer, potrebbe essere Matthias Ginter, difensore centrale del Borussia Moenchengladbach, che non rinnoverà col club tedesco il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Classe 1994, difensore roccioso altro 191 cm, sarebbe il prescelto per raccogliere l’eredità del partente Alessio Romagnoli.

Campione del mondo nel 2014 con la Nazionale tedesca, il nativo di Friburgo è nel pieno della maturazione calcistica e sarebbe un profilo più che affidabile. Insieme a Tomori e Kjaer, formerebbe una difesa davvero invalicabile.