Il calciomercato Juventus, oltre all’addio di Dusan Vlahovic, assisterà anche a quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha annunciato da tempo il suo addio. La Vecchia Signora si guarda intorno da un po’ per capire chi sarà l’erede perfetto del brasiliano. Spuntano due nomi.
Calciomercato Juventus, per la difesa, dopo Bremer, si pensa ad uno tra Kim Min-jae e José Giménez
La Juventus non può permettersi lacune in fase difensiva, ha bisogno di personalità forti e di esperienza. Sostituire Bremer non sarà semplice. Il cerchio, anche su richiesta di Spalletti, si stringe intorno a due profili: Kim Min-jae e José Giménez. Il centrale sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, non trova lo spazio che desidera, ed è pronto a lasciare i bavaresi. Il coreano ha anche già espresso il proprio gradimento per un trasferimento in bianconero dove ritroverebbe il suo ex allenatore. Ostacolo principale? Il prezzo del cartellino: sui 20 milioni di euro, ma il Bayern chiede 40 milioni in vista della vetrina del Mondiale.
L’alternativa al coreano è l’uruguaiano José Giménez, giocatore importante dell’Atletico Madrid. Il classe 1995, legato agli spagnoli con un contratto fino al 2028, viene valutato circa 15 milioni di euro. Prezzo abbordabile per le casse bianconere, inoltre il giocatore è perfetto grazie alle sue qualità: duttilità, carisma, personalità ed esperienza. Un vero e proprio leader.