Calciomercato Juventus, per la difesa, dopo Bremer, si pensa ad uno tra Kim Min-jae e José Giménez

La Juventus non può permettersi lacune in fase difensiva, ha bisogno di personalità forti e di esperienza. Sostituire Bremer non sarà semplice. Il cerchio, anche su richiesta di Spalletti, si stringe intorno a due profili: Kim Min-jae e José Giménez. Il centrale sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, non trova lo spazio che desidera, ed è pronto a lasciare i bavaresi. Il coreano ha anche già espresso il proprio gradimento per un trasferimento in bianconero dove ritroverebbe il suo ex allenatore. Ostacolo principale? Il prezzo del cartellino: sui 20 milioni di euro, ma il Bayern chiede 40 milioni in vista della vetrina del Mondiale.