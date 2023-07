Calciomercato Juventus, Allegri vuole il difensore | Richiesta ancora troppo alta

Nome dalla Premier per la difesa della Juventus

Ore di riflessione in casa Juventus sul reparto difensivo: numericamente i bianconeri sono a posto, ma un’eventuale cessione di Bonucci potrebbe far cambiare i piani a Giuntoli. In quel caso, secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus starebbe pensando a Aymeric Laporte, richiesto da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, il Manchester City chiede 30 milioni per Laporte

Aymeric Laporte resta tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare il proprio pacchetto arretrato in caso di addio di Bonucci. Il club inglese sarebbe disponibile a cedere il giocatore, e partirebbe da una richiesta di 30 milioni di euro. L’impressione, però, è che il prezzo del cartellino di Laporte sia “trattabile”, e che la Juve possa riuscire eventualmente ad acquistarlo a cifre inferiori.