Calciomercato Juventus, altro problema dopo Bonucci| Di cosa si tratta

Dopo Bonucci, la Juventus è pronta ancora una volta a mettere fuori un altro calciatore. Si tratta di Alex Sandro, difensore accantonato dalla dirigenza bianconera visto l’alto ingaggio del calciatore brasiliano che è sempre più vicino alla cessione considerato che, l’ex Porto, non prende in considerazione l’ipotesi di riduzione dello stipendio.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro verso l’esclusione

Malgrado il rinnovo automatico scattato nelle scorse settimane, Alex Sandro non rientra più nei piani della Juventus. I bianconeri, in questi giorni, sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore brasiliano che, nelle ultime ore, è stato messo fuori rosa.