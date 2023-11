Gleison Bremer, uno dei volti più richiesti nel mercato, non vuole separarsi dalla Juventus. Il difensore della nazionale brasiliana è molto richiesto sul mercato oggigiorno, ma come reso noto da Sportmediaset, il talento classe 1997, resterebbe ancora per molto con i bianconeri. Complice di questa lunga permanenza del brasiliano è la soddisfazione dovuta ai progressi fatti in questo suo secondo anno a Torino.

Bremer | chi è il difensore bianconero

Bremer sta stregando diversi club in vista del mercato. Il giocatore, tuttavia, non si direbbe che voglia lasciare la Juventus. Bremer è un difensore forte fisicamente e molto duttile nel gioco aereo, e da quello che si è appreso, prenderebbe come modello l’ex difensore brasiliano Lúcio. Il giovane brasiliano ha esordito con la Juventus nell’agosto del 2022 contro il Sassuolo, partita finita 3 a 0 per i bianconeri. Nel settembre 2022 ha siglato il primo gol con la Juve nella gara contro la Salernitana. Con il Brasile vanta due presenze ai Mondiali di Qatar 2022.