Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno di Chiesa: il giocatore ha detto sì

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un possibile clamoroso ritorno. Federico Chiesa potrebbe tornare a Torino dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Liverpool.

Calciomercato Juventus, Chiesa ha detto sì, adesso tocca ai Reds

L’esperienza di Federico Chiesa in Premier League non sta procedendo come il giocatore si aspettava. Ragione più che valida per andare via. A volerlo è di nuovo la Juve, con Spalletti pronto a riabbracciarlo e dargli lo spazio che merita. Chiesa avrebbe detto sì, adesso tocca alla società inglese decidere.

Nei primi contatti già avvenuti tra Juventus e Liverpool, l’entourage di Chiesa avrebbe manifestato la volontà di rientrare a Torino per riconquistare anche un posto in nazionale. Al momento non è ancora arrivata un’offerta formale e la Juve spinge per un prestito con diritto di riscatto, i Reds aprono solo alla cessione definitiva. I Reds accetterebbero un trasferimento a titolo definitivo o un obbligo di riscatto, a una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

Il trasferimento non avverrebbe subito, gli inglesi chiedono di aspettare qualche giorno. I motivi sono: Isak ed Ekitike ai box, e Salah in Coppa d’Africa.