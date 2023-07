Calciomercato Juventus, contatti per il sostituto di Alex Sandro: le ultime

La Juventus sta cercando di migliorare la rosa per la nuova stagione. Giuntoli avrà un grande lavoro da fare visti i tanti esuberi, le giovani leve e gli ipotetici acquisti. Bisognerà risolvere grane come quella di Alex Sandro che si è ritrovato il rinnovo automatico, grazie alla clausola sulle presenza. Il terzino brasiliano non è più nei piani di Allegri ed il nuovo ds dovrà trovargli una nuova sistemazione. Intanto si pensa al sostituto e l’ex Napoli mette gli occhi sul giocatore del Monza.

Calciomercato Juventus, Carlos Augusto nel mirino

Negli ultimi giorni la Juventus si è mossa molto per Carlos Augusto. Nelle ultime ore i contatti con il Monza sembrano essersi intensificati, per prepararsi nel caso in cui ci fosse un’uscita sulla fascia sinistra. Sull’esterno brasiliano c’è da sempre l’Inter, vista la probabili uscita di Gosens.