Calciomercato Juventus, Djalò aspetta Ranocchia: il motivo dello stallo

L’operazione che porterà Tiago Djalò a vestire la maglia bianconera non si è ancora chiusa definitivamente. Juventus e Lille hanno già l’accordo per il difensore ma la firma che era prevista in questi giorni è stata rimandata.

Calciomercato Juve, si attende Ranocchia al Palermo

Come ribadito da Fabrizio Romano, Giuntoli ha l’intesa con il Palermo per Ranocchia e finché non ci sarà l’ufficialità e il club rosanero non girerà i soldi, Madama non potrà chiudere Djalò per motivi di Fair Play Finanziario. Filtra comunque ottimismo e c’è la possibilità che il tutto si definisca nel weekend.