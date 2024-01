Calciomercato Juventus, fatta per il difensore: firmerà un quadriennale fino al 2028

La Juventus sta per chiudere l’acquisizione di Tiago Djalo, con contatti intensi avvenuti ieri per risolvere gli ultimi dettagli contrattuali. Il difensore portoghese del Lilla firmerà un contratto quadriennale fino al 2028, mentre al club francese spetteranno 3,5 milioni più bonus e il 10% di una possibile futura rivendita. La Juventus continua a esplorare opportunità sostenibili economicamente e tecnicamente, con occhio al centrocampo, dove Manu Kouadio Kone del Borussia Mönchengladbach è sotto osservazione, ma una trattativa potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri attivi anche sul mercato in uscita

Contemporaneamente, la Juventus valuta le cessioni: la partenza di Ranocchia all’Empoli apporterà tre milioni, mentre la percentuale dalla vendita di Dragusin, ambito da Tottenham e Bayern Monaco (con gli Spurs in vantaggio), contribuirà alle risorse. Potenzialmente in prestito, Moise Kean è oggetto di interesse del Monza, mentre la richiesta della Salernitana per Nicolussi Caviglia è stata respinta.