Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa ad un clamoroso ritorno | Le ultime

La Juventus è molto attiva sul mercato in entrata ma anche in uscita. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino c’è Filip Kostić, corteggiato dagli arabi. Dopo il richiamo delle sirene degli ultimi giorni, i bianconeri stanno spettando un’offerta formale per il serbo che, nel campionato saudita si troverebbe alcuni connazionali come Mitrovic e Milinkovic-Savic, che giocano nell’Al Hilal.

Il ritorno di un ex

Se arriverà l’offerta dalla Saudi Pro League, il serbo potrebbe definitivamente lasciare la Juventus e a quel punto non basterebbe la permanenza di Samuel Iling Jr. Così, Giuntoli e Manna stanno lavorando ad un ritorno di un ex giocatore della Vecchia Signora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di Federico Bernardeschi, attualmente in forza al Toronto, che però ha già dato la disponibilità a tornare alla Juve.